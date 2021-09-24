Emniyet’ten kavşak ve kırmızı ışık uyarısı

Yapılan açıklamada,2021-2023 Karayolu Güvenliği Eylem Planı ile Politika Belgesindeki konuların hayata geçirilerek, 2030 yılında can kayıplarının, 2020 yılına göre %50 ve daha aşağı seviyeye çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Şehir içinde meydana gelen kazalar incelendiğinde, kazaların ekseriyeti kavşaklarda meydana geldiği, yaya güvenliği başta olmak üzere, kavşaklarda araç trafiğinin düzenlenmesinde, hayati önem taşıyan trafik lambalarını ve özellikle kırmızı ışığa uyumun denetlenmesinin, trafik güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

Kavşaklarda trafik güvenliğini artırmak için, trafiğin yoğun olduğu saatlerde KGYS üzerinden yapılan denetimlerin “Algıda Seçiciliği” arttırması amaçlandığına dikkat çekildi.

Kavşaklarda, ilk geçiş hakkı, kırmızı ışık ve işaretlerine uyma zorunluluğunun denetlenmesi için yürütülen (drone ile sivil denetimler) denetimlerin yanında, denetimlerin etkinliğinin artırılarak, kırmızı ışığa uyulmaması nedeniyle, meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların azaltılması için “Çalışma Grubu” tarafından tespiti yapılan kavşaklarda, KGYS’ tarafından anlık olarak (7/24) esasına göre Trafik Kural İhlalleri (Emniyet kemeri takmamak, Yayalara ilk geçiş hakkı vermemek ve Araç kullanırken cep telefonu kullanmak v.b.) yapan sürücülere yönelik, yakalanma duygusunu artırmak için, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının düzenleneceğine vurgulandı. (Haber Merkezi)

