Emniyet’ten dört ilçede “uyuma” projesi tanıtımı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen “Uyuma” uygulaması için Sungurlu, Alaca, Boğazkale ve Ortaköy’de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilen “Uyuma” uygulaması için

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda tamamı annelerden oluşan 125 personele, Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda tamamı annelerden oluşan 23 personel olmak üzere toplam 148 vatandaşa ulaşıldı.

Öte yandan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda tamamı annelerden oluşan 12 personele, Ortaköy İlçe Müftülüğü toplantı salonunda kurum memurlarından oluşan 50 personele eğitim verildi.

(Haber Merkezi)

