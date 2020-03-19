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Emniyet’ten cinsel içerikli ürün ve tütün operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla çok sayıda cinsel içerikli ürün ile kaçak tütün ele geçirildi.

Emniyet’ten cinsel içerikli ürün ve tütün operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla çok sayıda cinsel içerikli ürün ile kaçak tütün ele geçirildi.

19 Mart 2020 Perşembe 22:45
Emniyet’ten cinsel içerikli ürün ve tütün operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma da çeşitli marka ve ebatlarda bin 523 adet cinsel içerikli ürün, 76 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 litre gümrük kaçağı alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile birlikte 1 adet tabanca fişeği, 1 adet markasız ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 24 adet fişek, 3 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 1 adet Polis haberleşme frekansına ayarlı telsiz ve şarj cihazı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(Haber Merkezi)

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