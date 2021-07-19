Emniyetten bayram öncesi ‘yaşama kısa bir mola ver’ uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önü uygulama noktasında Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını önlemek amacıyla sürücülere özel hazırlanan kısa film izlettirildi.

Uygulama noktasında oluşturulan yaşam tünelinde emniyet kemerinin gerekliliği konusunda özel olarak hazırlanan kısa film, sürücülerin kurallara uymalarının ne kadar hayati önem taşıdığını ve kurallara uymadıkları taktirde yaşamlarının büyük bir risk altında olduğunu bir kez daha hatırlattı. Emniyet tarafından bayram tatili boyunca "Yaşam için kısa bir mola" etkinliğinin devam edeceği belirtildi.