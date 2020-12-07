Emniyet’ten “aşı” uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım” diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
Güncel 07.12.2020, 22:57
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EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada; “Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır” denildi.
(Haber Merkezi)
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