Emniyet’in asayiş olaylarını aydınlatma oranı yüzde 96.8 

Çorum Valiliği aracılığıyla 2021 yılının 7 aylık asayiş raporunu açıklayan İl Emniyet Müdürlüğü, geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarının sayısının arttığını ancak olayla aydınlatma oranında ise ülke ortalamasının üzerindeki başarının devam ettiğini dile getirdi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 bin 710 olay asayiş kapsamındaki olay sayısı, 2021 yılının aynı döneminde ise 9 bin 275’e çıktı. İl geneli asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2021 yılı ilk (7) ayında Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirlikleri tarafından yürütülen görevler kapsamında yapılan faaliyet ve çalışmalarda: 2020 yılı ilk (7) ayında asayiş kapsamlı 8 bin 710 olay meydana gelmişken, 2021 yılı ilk (7) ayında 9 bin 275 olay meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının ülke genelinde işlenen asayiş kapsamlı suçlar ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede, ilimiz olay sayılarında 2020 yılına göre %6,5 artış ile ülke sıralamasında 29. sırada yer aldı. İl geneli kişilere karşı ilk (7) ayda işlenen 5 bin 427 olaydan 5 bin 252 olay aydınlatılırken, 175 olayın aydınlatma çalışmaları halen devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın ülke genelinde işlenen kişilere karşı suçlar kapsamında yapmış olduğu değerlendirmede, olay sayısında 2020 yılına göre %5,9 artış ile Çorum ülke sıralamasında ise 37. sırada yer alıyor. Suçları aydınlatma oranı incelendiğinde ise %96,8 aydınlatma oranı ile ülke sıralamasında 32. sırada yer alarak, ülke ortalamasının (%95,1) üzerinde bulunuyor. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise aynı dönemde 4.651 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“2021 yılı ilk (7) ayında ilimizde meydana gelen (6) Kasten Adam Öldürme (Ateşli Silahla ve Bıçakla) olayında (16) şahıs yakalanmış adli mercilere sevk edilmiştir. 2021 yılı ilk (7) ayında ilimizde ateşli silahlarla meydana gelen Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme olaylarını gerçekleştiren (45) şahıs, olaylarda kullandıkları suç aleti (23) silah ile birlikte, Ateşli Silah ve Kesici Aletle Kasten Yaralama olaylarını gerçekleştiren (124) şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti (90) silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

2021 yılı ilk (7) ayında ilimizde meydana gelen Ateşli Silahla Yağma olayında (12) şahıs olayda kullandıkları suç aleti (2) silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir. İl geneli malvarlığına karşı ilk (7) ayda işlenen (1148) olaydan, (819) olay aydınlatılmış, (329) olayın aydınlatma çalışmaları devam etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın ülke genelinde işlenen malvarlığına karşı suçlar kapsamında yapmış olduğu değerlendirmede, olay sayısında 2020 yılına göre %4,2 azalış ile Çorum ilimiz ülke sıralamasında 14. sırada yer almıştır. Suçları aydınlatma oranı incelendiğinde ise %71,3 aydınlatma oranı ile ülke sıralamasında 32. sırada yer alarak, ülke ortalamasının (%54,9) üzerine çıkarak iyi bir performans sergilemiştir.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 702 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Asayiş suçu kapsamında Mahkemelerden gelen (1193) yakalama müzekkeresinden, (1167) şahıs yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir. Kayıp olan (163) şahıstan, (159) şahıs bulunmuş, (4) şahsı arama çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen olaylarla ilgili, olayların faili (565) yaşı büyük, (48) yaşı küçük S.S.Ç. olmak üzere toplam (613) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemleri tamamlanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

Asayiş birimlerince 2021 yılı ilk (7) ayında yapılan Huzur Uygulamaları ve yol uygulamalarında yapılan GBT sorgulamasında, (287.015) şahıstan (167) şahsın arandığı tespit edilmiştir. Uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan (63.800) aracın sorgulaması yapılmış, toplamda (2.935) araca (1.675.313,00) TL idari para cezası uygulanmış, (450) araç trafikten men edilmiştir.

2021 yılı ilk (7) ayında; Meydana gelen olaylarda, huzur uygulamaları, asayiş kapsamlı şok uygulamalar, ihbar ve şüphe üzerine, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından; il merkezinde; (123) ruhsatsız tabanca, (108) ruhsatsız av tüfeği, (42) kurusıkı tabanca, (90) kesici-delici alet olmak üzere Toplam; (363) suç aleti ele geçirilmiştir. İlçelerimizde; (27) ruhsatsız tabanca, (19) ruhsatsız av tüfeği, (17) kurusıkı tabanca, (26) kesici-delici alet olmak üzere Toplam; (89) suç aleti ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde; (150) ruhsatsız tabanca, (127) ruhsatsız av tüfeği, (59) kurusıkı tabanca, (116) kesici-delici alet olmak üzere Toplam; (452) suç aleti ele geçirilmiştir. Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam edecektir.”

(Volkan SINAYUÇ)

