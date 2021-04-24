Emniyet ve Jandarma'dan muhteşem kortej

İl Emniyet Müdürlüğü binasından hareket eden konvoy, sirenler eşliğinde kentin pek çok caddesinden geçiş yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, polis otosundan yaptığı anonsta, kolluk kuvvetleri olarak vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yılını kutlayan Demir, "Geleceğimizin teminatı, sevgili çocuklarımız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Çorum Emniyet Müdürlüğü ve Çorum jandarma Komutanlığı olarak en güzel dileklerimizle kutluyoruz. Haydi çocuklar, bu bayram sizlerin, bu bayram hepimizin. Coşkuyla balkonlarımızda kutlayalım. Geleceğimiz sizsiniz. " dedi. Vatandaşlar ise balkonlarından alkış ve ıslık çalarak konvoyu selamladı.