Emniyet vatandaşları bilgilendirdi

Kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesi nedeni ile Coronovirüs (Covid-19) salgınına karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla banka ve banka önlerinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile PTT önlerinde, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, maske kullanımının yaygınlaştırılması konularında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında görevli oldukları mahallelerinde resmi kurum ve kuruluşlar, muhtarlıklar, esnaflar, bankalar, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan İkametten Hırsızlık, İşyerinden Hırsızlık, Oto Hırsızlığı, Dolandırıcılık ve Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar konularında alınacak önlemleri içeren el broşürleri vatandaşlara anlatılarak, dağıtıldığı açıklandı.

(Haber Merkezi)