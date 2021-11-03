Emniyet, Siberay programını tanıttı

Bu kapsamda Çorum Özel Bilgi Koleji’nde bulunan 150 öğrenciye ve okulda görevli 20 öğretmene, 120 Müftülük personeline; “Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi, Siber Güvenlik, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet” konularında seminer gerçekleştirildi.

İnternet ve sosyal medya kullanımı her geçen gün artması ve siber ortamda işlenen suçların oranı da yükselmesi ile özellikle çocuklar ve gençlerin risk altında olduğu belirtilen eğitimde SİBERAY programı ile özellikle çocuklar ve gençler interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlamaya ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler geliştirildiği kaydedildi.

Buna göre verilen eğitimlerde şu konulara değinildi: “TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NE DEMEK?

Günlük hayatta kullandığımız pek çok yenilik, teknolojik gelişmelerin bize sunduğu imkanlar ile ilgilidir. Bugün teknolojinin aşırı kullanımının yaygın bir sorun olduğu bilinmektedir. Buna göre bireyin sosyal ve fiziksel hayatını sekteye uğratacak kadar teknolojiyi kullanması, saatlerini internette geçirmesi ve internetin olmadığı durumlarda sıkıntı ve yoksunluk hissi yaşaması gibi durumlar, teknoloji bağımlılığın göstergeleri olarak değerlendirilebilir.

SİBER ZORBALIK NEDİR?

Siber zorbalık, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıktır. Bu tür zorbalıklar sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülebilir. Hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik olarak tekrarlanan bir davranıştır.

EBEVEYNLERE DÜŞEN GÖREVLER NEDİR?

Dijital dünyada ve gündelik hayatta önemli yer kaplayan dijital oyunlar, fırsatlar kadar tehditler de barındırmaktadır. Ebeveynlere, gerekli siber güvenlik önlemlerini alarak aileler, gençler, çocuklar ve tüm toplum için daha güvenli bir siber ortamın oluşturulması konusunda katkı sunmaları tavsiye edilmektedir.”

(Haber Merkezi)

