Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, “harika çocuk” Küçük Onur’u tanıdı

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Cumartesi günü, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a dost ziyaretinde bulundu.

O sırada, Amerika’daki, pandemi nedeniyle iptal edilen “Dünyanın En Güzel 10 Çocuğu” yarışmasına aday gösterilmiş olan, dünya yüzündeki tüm ülkelerin başkentlerini ve bayraklarını bilen, sahnelerden ve TV ekranlarından tüm Türkiye’de tanınan, sevilen Çorumlu Küçük Onur ile babası İnş.Müh. Sinan Karamanlıoğlu da gazetemizdeydi.

Emniyet Müdürü Gülser, Onur’u kutladı ve başarı dileklerini iletti. (Taner ŞİMŞEK)

