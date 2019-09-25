Emniyet Müdürü Kolcu’ya veda

Kahvaltı programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Agşın, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Murat Kolcu’ya çeşitli hediye ve plaketler vererek, Çorum’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Duygu dolu anların yaşandığı programın sonunda katılımcılar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Haber Merkezi)