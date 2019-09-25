Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102618
ALTIN
274.789
DOLAR
5.6874
STERLİN
7.0122
EURO
6.2294

Emniyet Müdürü Kolcu’ya veda

Çorum’da 5 yılı aşkın bir süredir Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan ve yeni kararname ile birlikte Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Murat Kolcu için veda kahvaltısı düzenlendi.

Emniyet Müdürü Kolcu’ya veda

Çorum’da 5 yılı aşkın bir süredir Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan ve yeni kararname ile birlikte Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Murat Kolcu için veda kahvaltısı düzenlendi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:36
Emniyet Müdürü Kolcu’ya veda

Kahvaltı programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Agşın, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Murat Kolcu’ya çeşitli hediye ve plaketler vererek, Çorum’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Duygu dolu anların yaşandığı programın sonunda katılımcılar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 25.09.2019 23:38
İlgili Haberler
“Sepsis 8 milyona yakın kişinin ölümüne neden oluyor’”
“Sepsis 8 milyona yakın kişinin ölümüne neden oluyor’”
Rektör Öztürk’ten komutanlara ziyaret
Rektör Öztürk’ten komutanlara ziyaret
Hitit’e hoşgeldin şenliği yarın
Hitit’e hoşgeldin şenliği yarın
Sağlıkçılara online eğitimi
Sağlıkçılara online eğitimi
Çorumlu gençler Teknofest’i gezdi
Çorumlu gençler Teknofest’i gezdi
Boğazkaleli öğretmenler İtalya’da
Boğazkaleli öğretmenler İtalya’da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim