Emniyet Müdürü Gülser’in kutlaması
Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, şahsinda tüm ÇORUM HABER personelinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı ve başarı dileklerini iletti. (Haber Merkezi)
Güncel 11.01.2022, 00:28
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|Takımlar
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|P
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|18
|27
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|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keciorengucu
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
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|19
|22
|16. Altinordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balikesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
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|35
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|18
|33
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|19
|31
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|19
|28
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|19
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|18
|25
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|20
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|19
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|19
|22
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|19
|21
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|18
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|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
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|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
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|29
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|28
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|20
|24
|14. Celta Vigo
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|17. Getafe
|20
|18
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|20
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