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Emniyet Müdürü Gülser’e plaket

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e başarı belgesi ve plaketi verdi.

Güncel 15.12.2020, 20:51
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Emniyet Müdürü Gülser’e plaket

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e başarı belgesi ve plaketi verdi.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. “İlimizde, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile toplumun güven içerisinde yaşamayı sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde sunulan güvenlik hizmetlerinde gösterdiği başarılı çalışmaları nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e, Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi tarafından Başarı Belgesi ve Plaket verildi” (Haber Merkezi)

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