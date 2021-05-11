Emniyet Müdürü Gülser uyardı: “Bayramda akrabalarınızı ziyaret etmeyin”

Çorum’da Covid-19 vaka oranı, her 100 bin kişide 315,02’den 218,25’e düştü. Vaka sayılarındaki düşüşle ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, şehrin her bölgesinde denetimlerin bayram süresince de tam hız sürdürüleceğini sabırlı olunmasını ve kurallara uyulmasını istedi.



İl genelinde 24 saat boyunca tam kapanma denetimlerinin devam ettiğini belirten İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, “Tüm ilçe merkezleri girişleri ile il merkezi girişlerinde 24 saat itibariyle yolcu otobüsleri ve özel seyahat araçlarında uygulamalarımız devam ediyor. Bu kapsamda il merkezimizdeki 13 ayrı noktada iki şehir girişinde toplam 230 personelle gün boyu uygulama yapıyoruz” dedi. 13 ilçe merkezinin tamamında yaklaşık 195 personelin görev yaptığını bildiren Gülser, pandemi sürecinde yasaklara hep birlikte uyarak bu sorunla baş edilebileceğine inandığını söyledi. Emniyet personelinin genel olarak ikazlarda bulunduğunu hatırlatan Gülser, “Genel amacımız yasaklara uyulmasını ve halkımızın bu kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlamak” diye konuştu.

‘BAYRAM ZİYARETLERİ YAPMAYIN’

Tam kapanma süreciyle birlikte icra edeceğimiz Ramazan Bayramı’nda vatandaşlarımızın özellikle yakın akraba çevrelerini ziyaret etmemeleri bizim için önem arz ediyor. Çünkü doğal bir insan akışı, trafik ve temas olayı gerçekleşiyor, bu durum kapanma sürecinin amacını boşa çıkartıyor. Bu hususta insanların biraz daha sabırlı, duyarlı ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.

ARA SOKAKLARDA DA DENETİM YAPILACAK

Bayram süresince emniyet teşkilatının alanlarda uygulamalarını sürdüreceğini bildiren Gülser, “Vatandaşlarımızı genel anlamda yasaklara uymaları konusunda ikaz ediyoruz. Bayramda daha önce belirtmiş olduğum 13 uygulama noktasının yanı sıra ara sokaklarda, kısmi açık olması muhtemel yerler önünde ve konutların bulunduğu ara sokaklarda da ekip faaliyetlerini sürdürerek, sokağa çıkma yasaklarının denetimine devam edeceğiz” ifadesini kullandı.