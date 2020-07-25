Emniyet Müdürü Gülser gazetecilere başarı diledi
Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle basın mensuplarına başarı dileklerini iletti.
Güncel 25.07.2020, 01:47
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Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Emniyet Müdürü Gülser, demokratik toplumda basının çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi. (Haber Merkezi)
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