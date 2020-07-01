Emniyet Müdürü Gülser'den Ülkü Ocaklarına ziyaret
Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum’da görev yapmaktan memnun olduğunu söyledi.
Emniyet teşkilatı olarak insanların huzurunu, can güvenliğini sağlamak gibi kutsal bir görevlerinin olduğunu belirten Emniyet Müdürü Gülser, “ Çorumlu vatandaşların, huzur ve güveni için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Çorum'u huzur kenti yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak Başkanı Tosik, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Tosik, ocağın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Çorum'un güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan polis teşkilatına teşekkür eden Tosik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e görevinde başarılar diledi.
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