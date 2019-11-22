Emniyet Müdürü Gülser'den ÇOSİAD'a ziyaret

Gülser, ziyarette Şamlı'dan OSB'nin durumu hakkında bilgi aldı.

Çorum’un temiz ve huzurlu bir şehir olduğunu, dolayısıyla burada görev yapmaktan memnun olduğunu belirten Gülser, "İlimizin girişimci girişimci yapıya sahip olduğunu görüyorum. İnsanlar heyecanlı ve hep bir şeyler yapmaya, yapılanın üstüne koymaya hevesliler. Ancak tanıtım noktasında yetersizlik var. Çorum için, Çorum'u tanıtmak ve daha ileri götürmek için el birliğiyle çalışacağız." dedi.

Şamlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepimiz, el birliğiyle çalışıp, emek harcayarak istihdamı artırmak için çabalıyoruz, ülke ekonomisine, bölgemize ve ilimize katkı sağlıyoruz." dedi.

(AA)