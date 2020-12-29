Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı: Hırsız ve dolandırıcılara dikkat

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara el broşürleri dağıtarak kentin çeşitli noktalarına ve toplu taşıma araçlarına uyarıcı broşürler astı. Özellikle apartmanlara güvenlik kamerası sisteminin mutlaka kurulması gerektiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Evden ayrılırken kapınızı kilitleyin; evlerinizde kıymetli mücevherat ve büyük miktarda para bulundurmayın. Dışarıdan zile basıldığında kim olduğunu bilmediğiniz kişilere apartman kapısını açmayın" denildi.