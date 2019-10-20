Emmi Cafe’de türkü tadında muhabbet

Duran Şahin’in sahibi olduğu Emmi Cafe – Restoran, Üçtutlar Mahallesi 1. Stat Sokak No:11/A adresinde müşterilerine nezih bir ortamda hizmet sunmaya devam ediyor.

Yerel sanatçıların canlı müzik programlarıyla zirvedeki yerini alan Emmi Cafe, müşterilerine türkü tadında muhabbet ortamı sunuyor.

Pazartesi hariç haftanın tüm günleri açık olan Emmi Cafe, canlı müzik programları, yiyecek-içecek çeşitleriyle Çorumluların uğrak yeri haline geldi.

Aralarında Nergis Ay, Nazlı Kalender gibi birçok yerel sanatçının program yaptığı Emmi Cafe, gerek ortamı, gerekse personelin güler yüzlü hizmetiyle dikkat çekiyor.

Cafede kahvaltı, ızgara çeşitleri, salata çeşitleri, mantı, guymak, katmer, gözleme, yanıç, el açması, tatlı çeşitleri, yaş ve kuru pasta gibi geniş bir menü sunuluyor.

(Haber Merkezi)