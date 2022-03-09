Emlakçı Caner Öncü hayatını kaybetti

Merkez Karagöz Köyü’nden Mehmet Öncü’nün oğlu Caner Öncü, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki evinde ölü bulundu.

Evli ve 1 çocuk babası olan Caner Öncü, iş çıkışı eve gelen eşi tarafından ölü bulunurken, merhumun cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merhumun cenazesi bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Çorum Merkez Karagöz Köyü’nde toprağa verilecek.