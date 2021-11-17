Emlak vergisinde son gün 30 Kasım
Güncel 17.11.2021, 20:30
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Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam (tabela) vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme gününün 30 Kasım olduğunu hatırlattı.
Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak vergisinin ikinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım olduğunu belirten Çöplü, “Hemşehrilerimiz ödeme konusunda sıkıntı yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmasınlar” dedi.
Çöplü, ödemelerin belediye veznelerinden, Halk Bank, Deniz Bank gişelerinden, tahsilat ve erişim noktalarından ve PTT şubelerinden yapılacağı gibi belediyenin www.corum.bel.tr resmi internet sayfasından online olarak da yapılabileceğini söyledi. (Haber Merkezi)
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