Emlak Vergisinde son gün 30 Kasım
Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamayla emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam (tabela) vergilerinin ikinci taksidinin son ödeme gününün 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.
Güncel 21.11.2020, 01:26
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Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak vergisinin ikinci taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, vatandaşlarımızın ödemeler konusunda sıkıntı yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını istedi. Çöplü, ödemelerin belediye veznelerinden, Halk Bank, Deniz Bank gişelerinden, tahsilat ve erişim noktalarından ve PTT şubelerinden yapılacağı gibi belediyenin www.corum.bel.tr resmi internet sayfasından da online olarak da yapılabileceğini sözlerine ekledi.
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