Emlak Vergisi’nde son gün 1 Haziran

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşların ödemelerini son günlere bırakmamaları gerektiğini belirterek “Vatandaşlarımızın emlak vergisi, ilan reklam ve işyerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemelerini belediye veznelerinden, banka şubelerinden, anlaşmalı fatura tahsilat merkezlerinden ve PTT şubelerinden ve ayrıca gibi www.corum.bel.tr resmi internet sayfamızdan da online ödeme imkanı bulunmaktadır. Ödemelerde sıkıntı yaşanmaması için Belediyemiz 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri de 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak” dedi.

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için online ödeme kolaylığı olduğunun altını çizerek, “Belediyemiz web sayfasında hızlı ödeme bölümünden ödemelerinizi online olarak da yapabilirsiniz. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)