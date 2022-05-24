Emlak Vergisi uyarısı
Çorum Belediyesi, emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam vergileri birinci taksidinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Salı günü olduğunu hatırlattı.
Güncel 24.05.2022, 19:49
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Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam vergileri 1. taksidinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2022 Salı günü olduğunu hatırlatan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “Hemşehrilerimizin ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü, ödemelerini yapmak isteyen vatandaşların www.corum.bel.tr web adresinden, Belediye veznelerinden ya da Halkbank, Denizbank, Fatura Ödeme Merkezleri ve PTT Şubelerinden de yapabileceklerini hatırlattı.
(Aliye ÖNCEL)
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