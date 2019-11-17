Emlak Vergisi için son ödeme günü 30 Kasım

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Her yıl iki taksit halinde ödenen 2019 yılı Emlak Vergisi'nin 2. taksidinin son ödeme tarihi 30 Kasım olduğunu hatırlatarak vatandaşlarımız ödemeler konusunda sıkıntı yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmasınlar” dedi.

Ödemelerin Belediye veznelerinden, Halk Bank, Deniz Bank gişelerinden, tahsilat ve erişim noktalarından ve PTT şubelerinden yapılacağı gibi belediyenin www.corum.bel.tr resmi internet sayfasından da online olarak ödeme imkanının olduğunun altını çizdi. (Haber Merkezi)