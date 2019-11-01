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Emir Fatih’e konakta görkemli sünnet töreni

Kredi Garanti Fonu (KGF) Çorum Şube Müdürü İlhan Çamlıbel oğlu Emir Fatih için görkemli bir sünnet düğünü düzenledi. Funda & İlhan Çamlıbel çiftinin çocukları Emir Fatih Çamlıbel için geçtiğimiz günlerde Hanoğlu Konağı’nda müzik eğlenceli muhteşem bir düğün töreni düzenlendi.

Emir Fatih’e konakta görkemli sünnet töreni

Kredi Garanti Fonu (KGF) Çorum Şube Müdürü İlhan Çamlıbel oğlu Emir Fatih için görkemli bir sünnet düğünü düzenledi. Funda & İlhan Çamlıbel çiftinin çocukları Emir Fatih Çamlıbel için geçtiğimiz günlerde Hanoğlu Konağı’nda müzik eğlenceli muhteşem bir düğün töreni düzenlendi.

01 Kasım 2019 Cuma 21:08
Emir Fatih’e konakta görkemli sünnet töreni

Çorum Belediyesi’nden emekli Kemal Türk’ün de torunu olan Emir Fatih Çamlıbel için düzenlenen sünnet düğününe çok sayıda davetli de katıldı. Çocuk gezdirme ile başlayan sünnet düğününde salona kız kardeşi Zeynep Miray ile tahtta ile giren Emir Fatih daha sonra bir konuşma yaparak davetlilere “hoşgeldiniz” dedi.

Hanzade Organizasyon Tasarım Evi tarafından organize edilen sünnette genç kızlardan oluşan ekiple birlikte çeşitli dansları başarı ile uygulayan Emir Fatih ve Zeynep Miray, salondaki diğer çocuklarla birlikte Türk Bayrağı da açarak Suriye’de başarılı bir operasyon yürüten kahraman Mehmetçiğe de selam göndermeyi unutmadı.

Sünnet düğünü yenilen yemek ve canlı müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

(Volkan SINAYUÇ)

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