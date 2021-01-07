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Emine Türkeri vefat etti

CHP İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem’in kayınvalidesi, emekli Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkeri’nin eşi, Ebru Erdem’in annesi Emine Türkeri (65) vefat etti.

Güncel 07.01.2021, 19:57
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Emine Türkeri vefat etti

Emine Türkeri, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. Türkeri’nin vefatı, derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi saat 10.30’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra Mecitözü İlçesi’nin Kalecik Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM Haber, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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