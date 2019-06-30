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Emine Kaynar defnedildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Kasaplar ve Celepler Odası Başkan Vekili, balıkçılık sektörünün köklü firmalarından Örnek Balıkçılık’ın sahibi Hakan Kaynar ile Timuçin ve Yavuz Atilla Kaynar’ın annesi, Yusuf Kaynar’ın eşi Emine Kaynar hayatını kaybetti.

Emine Kaynar defnedildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Kasaplar ve Celepler Odası Başkan Vekili, balıkçılık sektörünün köklü firmalarından Örnek Balıkçılık’ın sahibi Hakan Kaynar ile Timuçin ve Yavuz Atilla Kaynar’ın annesi, Yusuf Kaynar’ın eşi Emine Kaynar hayatını kaybetti.

30 Haziran 2019 Pazar 20:08
Emine Kaynar defnedildi

Uzun süredir Aydın’ın Söke İlçesi’ndeki hastanede tedavisine devam edilen Emine Kaynar önceki gün hayatını kaybetti. Cenazesi Çorum’a getirilerek Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konular Emine Kaynar sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Emine Kaynar’ın cenazesi öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye

Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, CHP İl Başkanı Hasan Eray Güleryüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, MHP eski İl Başkanı ve 1.sıra Milletvekili adayı Mehmet Akif Aras, MHP Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu, CHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Uysal, CHP Belediye Başkan adayı Özgür Kılıç, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Kahveciler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Bakkallar Odası Başkanı Özkan Şanal, ÇESOB bünyesindeki esnaf odalarının başkan, yönetici ve üyeleri, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Ülkü Ocakları eski Başkanı Muhammed Yavuz Ünlü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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