Emine Karataş Yıldız, Acıgöl Kaymakamı oldu

Emine Karataş Yıldız, Laçin’de görev yaptığı sırada Çorum’a gelin gelmiş, daha sonra kaymakamlık kursuna katılmak üzere ilimizden ayrılmıştı.

Acıgöl Kaymakam Vekili Salih Kaya’nın tayinin çıkmasının ardından ilçeye Kaymakam olarak atanan Emine Karataş Yıldız görevine başladı.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapmakta olan Salih Kaya’nın tayinin çıkmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı görevine Emine Karataş Yıldız atandı.

EMİNE KARATAŞ YILDIZ KİMDİR?

Acıgöl Kaymakamı olarak göreve başlayan Emine Karataş Yıldız, 1995 Yozgat doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 2016 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Kaymakam Yıldız, 2018 yılında yapılan kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak mesleğe intisap etti. Yozgat Valiliğinde il merkez stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Aksaray’a bağlı Eskil ve Çorum’un Laçin ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

4 ay süren kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan Yıldız, Acıgöl’de Kaymakamlık görevine başladı. Yıldız iyi derece İngilizce bilmektedir. (İHA)

