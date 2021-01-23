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Emine Gündüz toprağa verildi
İskilip İlçesi’nin Kızılcabayır Köyünde kalorifer kazanı patlaması sonucu hayatını kaybeden Emine Gündüz, köy meydanında kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Güncel 23.01.2021, 16:35
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Kızılcabayır Köyü'nde yaşayan, İstanbul İskilipliler Derneği eski Başkanı Şaban Gündüz'ün ağabeyi Recep Gündüz'ün hanımı Emine Gündüz, kaloriferi yakmak istediği esnada donan kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Merhumenin cenazesi Kızılcabayır Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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