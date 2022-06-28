Emine Filiz hayatını kaybetti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Arap, Mustafa, Gazi, İsmail, Mehmet, Zafer, Ali Filiz ile Şemsi Töremiş, Şerhiban Sarı, Şaziye Pamuk ve Ayşe Köktaş'ın anneleri Emine Filiz, yaşamını yitirdi.

Çorum Hacı Bektaşi Veli Vakfı morguna konan Filiz'in cenazesi, Cuma günü buradan alınarak merkeze bağlı Hacıbey köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

