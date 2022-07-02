Emine Filiz defnedildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Arap, Mustafa, Gazi, İsmail, Mehmet, Zafer, Ali Filiz ile Şemsi Töremiş Şerhiban Sarı, Şaziye Pamuk ve Ayşe Köktaş'ın anneleri Emine Filiz, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olcak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz gün yaşamını yitirmişti.

Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi morguna konan Emine Filiz'in cenazesi dün burada düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Hacıbey köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Emine Filiz’in cenazesine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Şoförler Odası Başkan Yardımcısı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca, CHP İl Genel Meclisi üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, İlhami Türksal, CHP Belediye Meclis üyesi Naz Bulut, CHP eski İl Başkanları Gazi Özkubat, Cengiz Atlas, SMMMO eski Başkanı Alican Doğan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

