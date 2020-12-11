Emine Erdoğan’ın kermesine Çorum’dan ürün gönderilecek

Sarı, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde TOGEM tarafından yapılacak kermeste sergilenmek üzere halk eğitim merkezlerinde üretilen ürünlerin hazır edilmesini istedi. Toplantıya Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu ve ilçe halk eğitim müdürleri katıldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılan toplantıda, planlanan faaliyetler, okuma yazma kursları, pandemi sürecinde gerçekleşen çalışmalar, destekleme ve yetiştirme kursları, hayat boyu yönetmeliğinde gerçekleşen değişiklikler görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, nitelikli insan ve güçlü toplum için halka ulaşılması gerektiğini belirterek, bilgi ve ilim kimde ise gücün o toplumda olduğunu, bu yüzden hayat boyu öğrenme olarak halka bilginin her alanda kolayca ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Sarı; “Kursların yerel şartların da düşünülerek açılması ve artırılması önem arz etmektedir. Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan, evde, işte hayatın her alanında gerçekleşebilen faaliyetlerdir” diye konuştu.

İlimizde okuma-yazma oranının artırılması için yapılacak her türlü çalışmaların destekçisi olacaklarını belirten Yakup Sarı, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde maske üretiminde bulunarak, sağlık çalışanlarına büyük katkılarda bulunan bütün halk eğitim müdürlerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)