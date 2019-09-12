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Emine Erdoğan’a Çorum daveti

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın eşi Meral Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.

Emine Erdoğan’a Çorum daveti

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın eşi Meral Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:52
Emine Erdoğan’a Çorum daveti

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın eşi Meral Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen İl ve Belediye Başkanları toplantısına Meral Ahlatcı da katıldı. Ahlatcı, program sonunda bir araya geldikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.

Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan ise hemşehrilerimize selamlarını ileterek Çorum’a yakın zamanda geleceğini ifade etti. (İHA)

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