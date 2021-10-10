Emine Ercan, mezarı başında anıldı

KESK’in çağrısı ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin katılımıyla 10 Ekim saldırısında yaşamını yitiren Emine Ercan için bir anma programı düzenlendi. Büyükdivan Köyü’ndeki mezarı başında yapılan anmaya

siyasi partilerden, sendikalardan ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinden yönetici ve üyeler katıldı.

Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından ilk olarak KESK adına Emrah Azapçı bir konuşma yaptı. Azapçı’dan sonra söz alan Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, katilleri çok iyi tanıdıklarını belirterek, “Katliamdan sonra ‘çok şükür oylarımız artı’ diyen, ‘canlı bombaları eyleme geçmeden yakalayamıyoruz’ diyenler, ‘biz iktidara gelmezsek beyaz toroslar gelir’ diyerek IŞİD’in sırtını sıvazlayanlardır” dedi. Bu ülkede yaşanan tüm acı olayların hesabının ancak emekçilerin kendi iktidarlarını kurdukları zaman sorulabileceğini anlatan Gökmen, bunun için tüm işçi ve emekçilerin gerçek bir halk iktidarı için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Emine Ercan’ın eşi Cuma Ercan’ın hukuk sürecini anlatmasının ardından Emine Ercan için oluşturulan ormana can suyu verildi ve yeni fidanlar dikildi.

Öte yandan Büyükdivan Köyü Muhtarı ve köylü kadınlarca, anmaya katılanlara katmer ikramı yapıldı. (Taner ŞİMŞEK)

