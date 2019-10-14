Emine Ercan için can yemeği verildi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilen yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni siyasi parti, sendika, demokratik kitle örgütü temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Yemek öncesinde aynı zamanda 10 Ekim Ankara Katliamı davası avukatlarından olan Av. Ahmet Özdel, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri adına bir konuşma yaptı.

Özdel, Suriye'de yaşanan çatışmaların kaynağının ne olduğunun çok açık olduğunu belirterek, “Suriye’deki çatışmaların neler doğurduğunun en açık göstergesi Ankara Gar Katliamı dosyasıdır. Eğer 7 Haziran ile 3 Kasım seçimleri arasındaki olaylar objektif bir gözle değerlendirilirse bunun kim tarafından kime karşı yapıldığı da ortaya çıkar” dedi.

IŞİD'in katliam ve ölüm listelerinde olan kurum ve kuruluşların kimler olduğuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Özdel, “Bu listede olanlar Alevi kurumları, ADD, İHD gibi dernekler, CHP, EMEP gibi partiler ve sivil kişilerin olduğu görülecektir. Kısaca kimin yönettiği açık olan bu örgütün kimin çıkarı için faaliyet yürüttüğü de ortadadır. Katliamların olmasına olanak sağlayan istihbarat birimleri ve egemen güçler iktidarın 7 Haziran’da el değiştirmesine engel olmak için bu katliamı yapmıştır. Dava dosyası buna dair belge ve bilgilerle doludur.

Bize düşen görev ise barışı, kardeşliği tesis edecek birliktelikler yaratmaktır. Aksi halde iktidarın oyununa alet oluruz. 31 Mart’ta, 23 Haziran’da kazandığımız moralimizi de darmadağın ederiz. İnsanlar aç, işsiz, hukuk ve adalet yok, bunlar çatışma ile çözülecek sorunlar değil. Barış ve kardeşlik için bazen susarak bazen konuşarak ama inançla ve birlik olarak mücadele etmeliyiz” ifadelerin kullandı.

“EMİNE ERCAN’I ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Özdel’in ardından bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da IŞİD terör örgütünün Ortadoğu’ya kan ve gözyaşı getirdiğini söyledi.

Kerbela acısını yaşayanların asla bu acıyı nefrete ve kine dönüştürmediğini kaydeden Kaya, “Bin yıldır kendi acılarını yaşamıştır. Asla kin ve nefret kaygısı duymamışlardır. Kerbela’dan sonra da katliamlar devam etti. Maraş’ı, Sivas’ı, Çorum’u yaşadık. En son Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen Çubuk’u yaşadık. Her zaman dilimizde barış, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik vardı.

Bin yıl sonra da Pir Sultan Abdal gibi, Hacı Bektaş Veli gibi olacağız. Nefret duymayacağız, intikam duygusuna kapılmayacağız. Ama asla 10 Ekim Katliamı’nı da unutmayacağız. Emine Ercan’ı unutmayacağız.

Kim savaşla besleniyorsa beslensin, biz barıştan, sevgiden, dostluktan, kardeşlikten beslenmeye devam edeceğiz. Bu ülke bize Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet. O nedenle ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesini asla unutmayacağız” dedi. (Taner ŞİMŞEK)