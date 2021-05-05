Emine Ekmekçi vefat etti
Güncel 05.05.2021, 14:59
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Arçelik Beko yetkili servisi Yusuf Ekmekçi, Gazi, Hüseyin ve Fatih Ekmekçi’nin anneleri, dikici-kunduracı esnafından merhum Mustafa Ekmekçi’nin eşi Emine Ekmekçi (81), kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi yarın saat 10.30’da Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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