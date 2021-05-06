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Emine Ekmekçi toprağa verildi

Güncel 06.05.2021, 22:12
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Emine Ekmekçi toprağa verildi

Çorum’un tanınmış ve sevilen simalarından, Arçelik Beko Yetkili Servisi Yusuf Ekmekçi ile Gazi, Hüseyin ve Fatih Ekmekçi’nin anneleri, eski dikici esnafından merhum Mustafa Ekmekci'nin eşi Emine Ekmekçi (83), son yolculuğuna uğurlandı. 
Merhumenin cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra saat 10.30’da Çiftlik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
 

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