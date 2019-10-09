Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101277
ALTIN
283.251
DOLAR
5.8389
STERLİN
7.1366
EURO
6.4125

Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. 

Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. 

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:07
Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

18 Ağustos'ta 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u (38) bir restoranda tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine getirilen Fedai Varan, hakim karşısına çıktı. 
Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip ediyor. Kırıkkale Adliyesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken avlusuna basın mensupları ve eylem için bekleyen bir grup vatandaş adliye bahçesine alınmadı. 

Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya, Çanakkale, Çorum, Antalya, İstanbul, Yozgat, Kütahya, Erzurum, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Kırklareli, Van ve Batman Baroları davaya müdahil oldu. 

İlgili Haberler
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Çorum Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Çorum Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
ONKOSAV’dan Çiftçi ve Sobacı’ya ziyaret
ONKOSAV’dan Çiftçi ve Sobacı’ya ziyaret
Eczacı Odası’ndan Vali Çiftçi’ye ziyaret
Eczacı Odası’ndan Vali Çiftçi’ye ziyaret
“Seramik sektörü ABD pazarına hazırlanıyor”
“Seramik sektörü ABD pazarına hazırlanıyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim