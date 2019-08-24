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Emine Bulut için eylem yapılacak

Kadın Meclisi, yarın Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda Kırıkkale’de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yapacak.

Emine Bulut için eylem yapılacak

Kadın Meclisi, yarın Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda Kırıkkale’de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yapacak.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:14
Emine Bulut için eylem yapılacak

Türkiye’de Kadın Meclisleri aralarında Çorum’un da bulunduğu 15 ilde Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde hayatını kaybeden ve tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğan Emine Bulut için eylem yapacak. Çorum’da da İl Kadın Meclisi üyeleri yarın Hürriyet Meydanı’nda kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti için eylem yapacak. Saat 13.00’de yapılacak eyleme tüm Çorumlular davet edildi.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 24.08.2019 00:14
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