Emine Aydinç Arık Almanya’da vefat etti

Alınan bilgiye göre Çorum’un Mecitözü İlçesi Figani Köyü’nden, Gülcan Eşgin'in kardeşi, merhum Mahmut Aydinç'in kızı, merhum Ömer Arık'ın gelini, Almanya’da ikamet eden Emine Aydinç Arık (55), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayata veda etti.

Emine Aydinç Arık’ın cenazesi geçtiğimiz gün Almanya Berlin’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

