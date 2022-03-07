Emin Tutar vefat etti
Çorum’da faaliyetlerini sürdüren EHM Grup sahibi Emre Hidayet Mert'in dedesi Emin Tutar vefat etti.
Güncel 07.03.2022, 19:03
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Emin Tutar’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Deniz Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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