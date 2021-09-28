EMEP’ten “zamlar geri alınsın” standı

Emek Partisi tarafından Türkiye genelinde “zamların geri alınması” amacıyla bir kampanya başlatılırken, Çorum’da da geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi Pazarı’nda bir basın açıklaması yapılmıştı. Dün de Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ve partililerin katılımıyla Bahabey Caddesi Özdoğanlar kavşağında stant açılarak bildiri dağıtımı yapıldı.

Stant açılışı esnasında bir açıklama yapan Aygün, gerçek enflasyonun yüzde 40’lara dayandığını belirterek, “Ücret ve maaşlara yapılan zamların hiçbir önemi yoktur. Kaşıkla verilip kepçeyle alınmaktadır. Emekçi halkımız yağmur gibi yağan zamlar karşısında inim inim inlemektedir. Bir tarafta işçi ve emekçilerin ürettiği değerlere el koyup bir eli yağda bir eli balda olan sömürücü tekeller ve onların iktidarı, diğer taraftan işsizlikle açlıkla yoksullukla pandemiyle boğuşan emekçi halkımız var” dedi.

Zam, zulüm ve talan düzeninin ancak mücadeleyle geriletilebileceğini kaydeden Aygün, “Ancak güç birliği yaparak meydanlara indiğimizde sesimiz duyulur ve zam yağmurunu böyle püskürtebiliriz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

