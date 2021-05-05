EMEP’ten “üç fidan” anması

Virüs salgını fırsat bilinerek, en temel işçi haklarına saldırmaktan en karmaşık ekonomik sorunların halkın aleyhine çözümüne kadar, burjuvazinin çıkarlarına hizmet edecek politika ve uygulamalara şahit olduklarını belirten Gökmen, salgın koşullarında en gelişmiş kapitalist ülkeler başta olmak üzere devletlerin burjuvaziye hizmet ettiğini söyledi.

Yaratılan bütün zenginliklerin burjuvazinin emrine sunulduğu bir dönemde geçtiklerini anımsatan Gökmen, “İşçi ve emekçilerin ise hiçbir değerinin olmadığı açığa çıktı. Denizlerin itiraz ettiği ve değiştirmek için yola çıktıkları düzenin halka ve gençliğe vaat edebileceği hiçbir şeyin olmadığı, işçilerin salgına rağmen ölümüne çalıştırıldığı bugünlerde bir kez daha tüm açıklığı ile ortaya çıkmıştır. Tarihimizin bu gözü pek devrimci önderlerinin anıları önünde bir kez daha söz veriyoruz. Ülkemizde ve dünyada emekçilerin eşitlik, barış, refah ve sağlık içinde yaşayacağı koşulları, sosyalizm ile inşa edene kadar mücadelemiz durmadan devam edecektir” dedi.

Salgın koşullarında kapitalist sistemin, emekçi halkı ölüm ve açlık ikileminde bıraktığını dile getiren Gökmen, “İşçi ve emekçiler sömürü politikaları altında ölümle yüz yüze çalışmaya zorlandı.

İşsizlik korkusuyla işçi ve emekçiler canları pahasına çalışırken patronlar ve onların temsilcileri ülkenin tüm kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor.

Dünya genelinde salgın koşullarında bile askeri operasyonlar devam ederek emperyalist planlar uygulanırken, ülkelerin sağlık sistemleri çöküyor, eğitim sistemleri her geçen gün niteliksizleşiyor. Sermaye ve temsilcileri tarafından bütçeler, eğitime, sağlığa değil emperyalist operasyonlara ayrılarak sömürü katmerleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

EMEP İl Başkanı Gökmen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yaşadığımız koşullar; kapitalizmin tüm bu çürümüşlüğünü gözler önüne sererken, işçi ve emekçilere, kadınlara, gençlere ise sömürü düzeninden başka bir şey vaat edilmiyor. 49 yıl önce Denizlerin açtığı bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi bugün de aynı yakıcılığı ile başta Türkiye gençliğinin önünde durmaktadır. Onlardan bizlere miras kalan ise her koşul altında mücadele etme kararlılığıdır.” (Haber Merkezi)

