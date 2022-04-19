EMEP’ten işçilere 1 Mayıs daveti

DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş sendikaları ve Birleşik Metal-İş’te örgütlendikten sonra işten çıkarılan metal işçilerinin katılımıyla oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi, miting için Valiliğe başvurusunu yaptı. Çorum’da işçi ve emekçiler, 1 Mayıs Pazar günü saat 13.00’de Pirbaba Parkı’nda toplanacak ve mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüyecekler.

Sendikaların miting hazırlığı devam ederken, Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İki gündür sabah saatlerinde işçi durakları önünde Emeğe Sesleniş bildirilerini dağıtan EMEP üyeleri, işçi ve emekçileri “sömürüye ve savaşa karşı” seslerini yükseltmeleri için 1 Mayıs mitingine davet etti.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil, metal, toprak, gıda ve ağaç sektörlerinde 8 bin işçinin çalıştığını belirten EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, “Parti olarak sabah erken saatlerde işçilerin servislere bindiği duraklara giderek bildirilerimizi ulaştırıyoruz. Özellikle tekstil işçisi kadınlar başta olmak üzere metal ve gıda sektöründe çalışan işçilere ulaşarak 1 Mayıs’la ilgili çağrılarımızı yapıyoruz” dedi.

“İŞÇİLER ARTIK GEÇİNEMEZ HALDE”

İşçilerin dağıtılan broşürleri ilgiyle okuduğunu kaydeden Aygün, “Geçinemez hale geldiğini belirten işçiler artık tek adam rejimine son verilmesi gerektiğini söylüyor. Bir işçi, eşine ‘ekmeği bakkala yazdır’ demiş. Bunun üzerine eşi ‘ben utanıyorum, gidemem’ demiş. İşçiler ne yazık ki, ekmek bile alamayacak halde. Bir başka işçi ise pandemiden önce kuaför salonu işletiyormuş. Pandemi ile birlikte iflas etmiş ve tekstil fabrikalarında işçi olarak çalışmaya başlamış. Yine daha önce bakkal işleten karı-koca bir çift de, işleri kötüye gidince dükkânı kapatıp çareyi fabrikada işe girmekte bulmuş. Ekonomik krizin etkisi fabrikalarda da kendisini iyice hissettiriyor” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ ÇORUM’DA TÜM İŞÇİLERE ULAŞMAK”

EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, 1 Mayıs’a kadar Çorum’un tüm işçi duraklarında bildiri-broşür dağıtımı ve sözlü ajitasyon yaparak işçilere ulaşmak için çalışacaklarını kaydederek, “Bununla birlikte semtlerde de bildiri dağıtımı, sesli araçla anons yapmak, stant açmak, radyo yayınları ve kahvehane toplantıları ile 1 Mayıs’ın çağrısını yapacağız.

İşçilerin artık bu düzenden hoşnutsuz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 2022 1 Mayıs’ının son yılların en kitlesel 1 Mayıs’ı olacağını ön görüyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

