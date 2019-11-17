EMEP’ten 25 Kasım çağrısı

EMEP İl Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu bildiri dağıtımında başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm ezilen kesimlerine “krize, şiddete, eşitsizliğe karşı alanlara çıkma” çağrısı yapıldı.

Bildiri dağıtımı esnasında bir açıklama yapan EMEP Kadın Kolları Yöneticisi Mehtap Gökmen, “Her gün ülkenin dört bir yanında onlarca şiddet haberi geliyor. Sadece kadınlara değil, çocuklara yönelik suçlarda da artış görüyoruz. Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş nitelikte sorunlar gündemde iken, kadın cinayetleri, vahşileşen şiddet olayları, çocuklara dönük her türden istismar da artıyor” dedi.

KRİZ DERİNLEŞİYOR, ŞİDDET KATMERLENİYOR”

Taciz, tecavüz, ölüm ve şiddetin bu sömürü sisteminde münferit değil, sistematik olduğunu kaydeden Gökmen, “Şiddeti daha da katmerlendiren, hayatlarımızı daha da zorlaştıran bir sorunumuz daha var; o da ekonomik kriz. Artan işsizlik oranları aynı zamanda kadınların güvencesiz işlerde çalışmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

“25 KASIM’DA DÜNYANIN HER YERİNDE KADINLAR BİRLİKTE”

Dünya kadınlarının Dominik’te eşitsizliğe, yoksulluğa, işsizliğe, sömürüye, baskılara ve faşist Trujilo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Mirabel kız kardeşlerin devlet güçlerince tecavüz edilerek öldürüldüğü gün olan 25 Kasım’ın o tarihten bu yana öldürülen, şiddete uğrayan tüm kadınlar için bir anma ve mücadele gününe dönüştüğünü belirten Gökmen, “25 Kasım’ın bu tarihi bize kadına yönelik şiddetin devlet politikalarıyla, sömürüyle, sistemle ilgili olduğunu, şiddetle mücadelenin dayanaklarından en önemlisinin de bu şiddeti yaratan sisteme karşı mücadele olduğunu gösteriyor” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)