EMEP’te Gökmen güven tazeledi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan kongreye EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Akkaya, HDP İl Başkanı Şeref Karataş, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Sol Parti İl Temsilcisi Nurettin Kolbüken, KESK Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü ve CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel, Hacı Bektaş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tunç ile çok sayıda EMEP üyesi katıldı.

Divan Başkanlığı’nı Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün’ün, üyeliklerini ise Hikmet Aydın ve Göksu Mercan’ın üstlendiği genel kurulda bir konuşma yapan EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, AKP iktidarının 18 yıllık baskı rejiminden emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadele etmesiyle kurtulabileceklerini söyledi.



Konuşmasında Çorum’da partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Gökmen, işçi ve emekçilerin, üretici köylülerin, kamu emekçilerinin, gençlerin ve kadınların hak alma eylemlerinde her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun bir bileşeni olarak emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesine önem verdiklerini anlatan Gökmen, “Bu baskı rejimini birlikte püskürteceğiz. Bu halk asla baskıya boyun eğmeyecek. Tüm bunların nüvelerini kadın hareketinden, çevre ve doğa mücadelesinden, maden işçilerinin direnişlerinden görüyoruz” dedi.

Gökmen, kapitalist sistemin işçi ve emekçilere vereceği hiçbir şeyin olmadığını belirterek, “Yeni dünya düzeninde sosyalizme ihtiyaç var” diye konuştu.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ve diğer konukların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçimde Cafer Gökmen İl Başkanlığı’na seçildi. İl Yönetim Kurulu üyeleri ise Muharrem Özünel, Seher Bolat, Cuma Ercan, Feyzullah Aygün, Orhan Gültekin, Ayhan Oğuz ve Satılmış Türkoğlu’ndan oluşurken, Genel Merkez Kongre Delegeleri ise Cafer Gökmen, Hıdır Aygün, Satılmış Türkoğlu, Mehtap Gökmen ve Ali Ekber Üşüdür’den oluştu.

(Haber Merkezi)