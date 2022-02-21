EMEP faturaları protesto edecek

“Son aylarda artık her gün sabah gözümüzü açtığımızda yeni bir zam haberiyle karşılaşıyoruz. Ya gıda ürünlerine, ya temel tüketim maddelerine, ya akaryakıta, yada elektrik ve doğalgaza zam geliyor. Oysa ücretlerimiz yeni yılın daha ilk üç ayında neredeyse eridi, bitti, açlık sınırının altına kadar düştü” diyen Aygün, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ”

“Tek adam rejiminin, halktan ve emekçiden yana olmayan, sermayenin çıkarları doğrultusunda aldığı kararlar ve bu yöndeki politikalar sonucu emekçiler, emeği ile geçinen yoksul halk kesimleri açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilirken, sermayedarlar, patronlar, milyon dolarları olanlar kat kat zenginleşiyor.”

“GEÇİNEMİYORUZ, ARTIK YETER!”

Neredeyse ev kirası kadar elektrik ve doğalgaz faturalarının gelmeye başladığı bu günlerde, “evlerde atletle oturmayın” diyecek kadar şirazesi kayanlara karşı; “Avrupa ülkelerinden daha ucuz doğalgaz kullanıyoruz” diyerek adeta halkla dalga geçenlere karşı sesimizi yükseltmenin, tepkimizi dile getirmenin vakti geldi de geçiyor.”

“22 ŞUBAT SALI GÜNÜ ÖZDOĞANLAR KAVŞAĞINDAYIZ”

“Artık bu sömürü ve talan düzenine karşı dur demeliyiz. İşimiz için, ekmeğimiz için, “kimsenin gündüzleri işsiz gezmediği, geceleri aç yatmadığı bir Türkiye” için bir araya gelmeli ve mücadele etmeliyiz.

Bu soygun ve rant düzenine karşı sesimizi yükseltmek için 22 Şubat Salı günü saat 17.30’da Özdoğanlar Kavşağı’nda buluşalım.” (Haber Merkezi)

