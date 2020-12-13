EMEP, Erdal Eren’i andı

Emek Partisi (EMEP) Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 13 Aralık 1980’de yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'i andı.

12 Eylül öncesi gelişen işçi, emekçi, halk ve gençlik muhalefetini bastırmak, 24 Ocak ekonomik kararlarını hayata geçirmek ve ülkenin birçok yerinde darbeye zemin hazırlamak için katliamların örgütlendiğini belirten Aygün, “ Generaller, ‘kardeş kanının önüne geçtik, anarşiyi terörü bitirmek için yönetime el koyduk’ diyorlardı. Türkiye işçi sınıfına, halkına ve gençliğine gözdağı vermek için Erdal Eren 3 aylık kısa bir yargılamanın ardından yaşı büyütülerek 17 yaşında idam edilmiştir. Erdal'ı asanların isimlerini bugün kimse bilmiyor, ancak Erdal binlerce çocuğun, gencin adında yaşıyor. Erdal Eren, kendisini Türkiye işçi sınıfının kurtuluşuna adamış bir devrimciydi.

Erdal Eren'in düşünü kurduğu sınıfsız, sömürüsüz, baskısız bir dünya mücadelesi bugün de sürüyor” dedi. (Haber Merkezi)