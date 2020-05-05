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EMEP, “Deniz”leri anacak

68 kuşağı devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam edilişlerinin 48. yıl dönümü nedeniyle Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü tarafından Çarşamba günü saat 18.00’de Hacı Bektaş Parkı’nda bir anma etkinliği düzenlenecek.

05 Mayıs 2020 Salı 22:22
EMEP, “Deniz”leri anacak

6 Mayıs anması ile ilgili bir açıklamada bulunan EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın katledildiği günden beri her 6 Mayıs’ta ve 6 Mayıs’ın denk düştüğü hafta içinde bu ülkenin devrimci gençlerinin, demokrat ve ilerici kesimlerinin bu cinayeti lanetlediğini söyledi.

Denizlerin açtıkları mücadele bayrağının daha ilerilere taşımak için mücadele ettiklerini kaydeden Gökmen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“6 Mayıs 1972’nin üstünden 48 yıl geçti ama onların adını duyanların katliam daha dün olmuş gibi yürekleri sızlamakta; her 6 Mayıs’ta, bu mahkeme kararlı ve meclis onaylı cinayet ve cinayete ortak olanlar lanetlenmektedir. Ölümlerinden bunca yıl sonra onların adı; sadece kendi hareketlerinin geleneğine bağlanan gençler için değil; aynı zamanda kendisini, devrimci, demokrat sayan gençlik yığınları için de birer önder, birer gençlik lideri, gençlerin önüne yeni ufuklar açan birer sembol olarak anılmaktadır.

Ve elbette; Türkiye’nin özgürlük ve demokrasi mücadelesi tarihinde Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idam edilmelerinin yıl dönümü olan 6 Mayıs’ın böylesi bir öneme sahip olmasının nedeni, sadece bu üç önder devrimcinin şahsıyla ilgili de değildir. Çünkü katledilen bu üç devrimci genç, kendi dönemlerine damga vuracak kadar militan, kararlı ve arkalarından gençlik yığınlarını sürükleyen, davalarını yaşamlarıyla savunacak bir karaktere sahiptirler ve dolayısıyla; 6 Mayıs’ın temsil ettiği değerleri elbette kişiliklerinde de yansıtmaktadırlar. Ama bunun da ötesinde 6 Mayıs 1972’nin, Türkiye’nin sınıflar mücadelesi tarihinde bir “son” ve bir “başlangıç”a karşılık gelmesi de, 6 Mayıs’a özel bir önem katmaktadır.

Dahası 6 Mayıs, sadece ’68 kuşağından da değil; özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm davasını yaşamıyla savunan ve bu uğurda katledilen her kuşaktan devrimcinin anıldığı gündür. Ve her 6 Mayıs, bir anmanın da ötesinde, onların gözlerini kırpmadan yaşamlarını feda ettikleri kavganın ve bu kavgadan çıkarılan derslerin yeni kuşaklara aktarıldığı; onlardan öğrendiklerimizle bilinç ve kararlılığımızı yenilediğimiz bir önemli gündür.” (Haber Merkezi)

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